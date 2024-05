Milan - Leao saluta Girou - Pioli e Kjaer | Grazie a voi per… | FOTO

2024-05-25 21:48:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: IL TABELLINOMilan-Salernitana 2-0 MARCATORI: 22? Leao (M), 27? Giroud (M) FORMAZIONI:MILAN (4-3-3): Mirante; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Florenzi, Reijnders, Bennacer; Pulisic, Giroud, Leao. justcalcio

Nell'ultima giornata di campionato il Milan si fa raggiungere nel finale e pareggia 3-3 a San Siro contro la Salernitana, ultima in classifica. Nel primo tempo reti di Leao al 22 e di Giroud al 27', nella ripresa Simy accorcia le distanze al 64', Calabria cala il tris al 77'. liberoquotidiano

Calciomercato Milan, voci vorrebbero Leao seguito dall'Al-Hilal. Se dovesse partire ecco il possibile colpo in attacco del Diavolo. pianetamilan

Salernitana, spunta il primo partner per Iervolino - Salernitana, spunta il primo partner per Iervolino - La Salernitana chiude il campionato con un pari in rimonta (3-3) al Meazza contro il milan nel giorno dell'addio di Giroud (autore del secondo gol dei rossoneri dopo quello di leao che ... ilmattino

Milan, UFFICIALE: a sorpresa ecco l’erede di Giroud | Prenderà la maglia numero 9 - milan, UFFICIALE: a sorpresa ecco l’erede di Giroud | Prenderà la maglia numero 9 - I rossoneri dovranno trovare un nuovo bomber che possa prendere il posto del francese che per tre anni ha fatto sognare i tifosi ... dotsport

Finisce in parità il campionato di Milan e Salernitana: 3-3 a San Siro. Gli highlights - Finisce in parità il campionato di milan e Salernitana: 3-3 a San Siro. Gli highlights - Finisce con un pareggio il campionato di milan e Salernitana. A San Siro la squadra di Stefano Pioli non è andata oltre il 3-3 contro i granata. tuttomercatoweb