Aversa alle elezioni - Matacena | attenzione del candidato sindaco su mercatari e operatori sanitari

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di domenica 26 maggio 2024). Quella di sabato è stata una intensa giornata di incontri per ilFrancesco, che sabato mattina ha incontrato in vari punti della città i cittadini e i candidati per promuovere il proprio progetto politico in vista delledel nome dell’8 e 9 giugno. In particolaresi è soffermato a lungo nell’area del mercato settimanale di via De Nicola, incontrando glied ascoltando le loro richieste sull’area, per il potenziamento dei servizi e la gestione della viabilità. Con i tantini ildella grandeanza civica ha stabilito alcune linee di priorità, assicurando una attenta valutazione delle loro esigenze con successivi incontri, anche in considerazione della grande importanza economica della fiera del sabato. La giornata è proseguita con vari incontri per cementare l’impegno dei candidati delle sette liste che stanno tirando la volata al presidente dell’ordine dei commercialisti, toccando diversi quartieri di