Pattinaggio artistico a rotelle | Artoni-Allegranti si impongono nella danza all’AIS di Trieste Liberatore avanti nello short

(Di domenica 26 maggio 2024) Salta il bancogara dellaall‘Artistic International Series 2024, seconda tappa della competizione itinerante diin scena in questi giorni a Opicina (), precisamente presso il Pala Pilkec. A salire sul gradino più alto del podio sono stati infatti Caterina-Raoul, i quali hanno superato i detentori del titolo iridato Roberta Sasso-Gherardo Altieri Degrassi. I pattinatori emiliani, secondi dopo la style dance, hanno ben figuratofree, confezionando un programma dal comparto tecnico elevato. Nei cinque elementi a chiamata infatti gli azzurri sono riusciti a strappare livello 3 nei cluster,sequenza non in presa e nel one partner footwork sequence, oltre che livello 4 nei due sollevamenti, rispettivamente rotazionale e stazionario. Tenendo alto il livello anche nelle components Caterina e Roul hanno fermato il loro score a 83.

Roberta Sasso fa la voce grossa. La Campionessa del Mondo in carica si è infatti imposta nella style dance all‘Artistic International Series, seconda tappa della competizione itinerante di pattinaggio artistico a rotelle in fase di svolgimento questa settimana presso il Pala Pilkec di Opicina in Trieste. oasport

Arrivano responsi di peso dall‘Artistic International Series, seconda tappa della competizione itinerante in scena in questi giorni al PalaPikec di Opicina in Trieste. Nella specialità della Solo Dance riservata alla massima categoria gli atleti della Nazionale italiana hanno collezionato due splendide doppiette, iniziando nel migliore dei modi la stagione internazionale. oasport

Non tradiscono le aspettative gli azzurri delle coppie d’artistico, grandi protagonisti della giornata odierna al Pala Pilkec di Opicina, località di Trieste che sta ospitando in questi giorni la seconda tappa dell’Artistic International Series 2024 di pattinaggio artistico a rotelle. oasport

