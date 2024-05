Investe una persona in scooter con l’auto | morto il 19enne Salvatore Vertolomo

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 26 maggio 2024) Un centauro di 19 anni ha perso la vita a Castellamare di Stabia, a pochi chilometri da Napoli: investito col proprioda un’auto. Ragazzoinvestito con il proprio– Ilcorrieredellacitta.comGravissimo incidente in queste ore, dove una ragazza ha investito e ucciso un’adolescente che guidava lo. Secondo i primi riscontri, la donna viaggiava a bordo di una macchina, quando per motivi ancora da chiarire avrebbe investito il ragazzo di 19 anni. Al momento dei controlli, il genitore della giovane 26enne si era assunto la responsabilità del grave incidente: le testimonianze dirette, però, hanno inchiodato la donna, che si trovava al volante al momento della tragedia.e uccide un ragazzo inL’incidente stradale si è svolto nella zona di Castellamare di Stabia, quando la ragazza è entrata in collisione con la motocicletta guidata dal ragazzo. Lo scontro alle porte di Napoli non ha lasciato scampo al, che secondo le perizie tecniche sarebbesul colpo e a seguito del violento scontro tra i due mezzi di trasporto.