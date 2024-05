Pubbliche Assistenze - in 1500 a Pisa per l’ultimo giorno del meeting nazionale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 26 maggio 2024), 26 maggio 2024 – Oggi è ilconclusivo deldelle. A San Rossore c’erano oltrevolontari provenienti da tutta Italia.si è aggiudicata anche i May Days, le prove di soccorso organizzate tra volontari della Toscana., il"Per il nostro comitato regionale - dichiara Dimitri Bettini, presidente Anpas Toscana – è un grande orgoglio che ilsi sia svolto in Toscana insieme al May Days, storico evento di piazza che accomuna ogni anno tantissimi volontari. Occasioni come queste servono per stare insieme, perciò diamo il benvenuto nella nostra terra a tutti coloro che arriveranno. Ma c’è un altro scopo nobile: rilanciare con forza il messaggio delle, che in tutta Italia sono portatrici sane di valori come il civismo e la solidarietà tra cittadini. Valori semplici, laici, che arrivano con forza alla popolazione in questo momento di grave difficoltà sia economica che di welfare per tutti i nostri concittadini.