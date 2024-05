Valditara contro la scuola che esenta i musulmani dallo studio di Dante | “Ripudiarlo è come rifiutare noi stessi”

(Di domenica 26 maggio 2024) Dopo Matteo Salvini, anche il ministro dell'Istruzione Giuseppesi schierala scelta dellamedia di Treviso di dispensare due studentidella Divina commedia per motivi religiosi. "Ripudiaresignificanoi stessi", ha dichiarato, .

Il prossimo 21 maggio l'insegnate e scrittore dovrà presentarsi negli uffici dell'Ufficio Scolastico Regionale per rispondere, di una presunta violazione del codice etico per le sue dichiarazioni contro il ministro Giuseppe Valditara. fanpage

In occasione della giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, istituita con risoluzione del Parlamento Europeo del 26 aprile 2007 e che si celebra oggi 17 maggio, il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara invia una nota alle scuole, in cui le invita a realizzare attività di approfondimento sui temi legati alle discriminazioni, al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. orizzontescuola

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara ha annunciato una linea dura contro i cosiddetti "diplomifici", gli istituti che rilasciano diplomi e titoli di studio in modo irregolare. L'articolo Valditara promette tolleranza zero contro i “diplomifici”: “Non saranno mai più tollerati” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. orizzontescuola

Valditara, 'approvate norme per mettere al centro lo studente' - valditara, 'approvate norme per mettere al centro lo studente' - Nell'ultimo Cdm "abbiamo approvato delle norme fortemente inclusive, per un modello di scuola che mette al centro lo studente". (ANSA) ... ansa

