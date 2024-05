Anora | la recensione del film con Sean Baker che ha vinto a Cannes

Palma d’oro Anora (Usa) di Sean Baker (53 anni, statunitense) Gran Premio della Giuria All We Imagine as Light (Francia; India; Paesi Bassi; Lussemburgo; Italia) di Payal Kapadia (38 anni, indiana) Premio della giuria Emilia Pérez (Francia) di Jacques Audiard (72 anni, francese) Premio per la regia a Grand Tour (Portogallo, Italia, Francia) di Miguel Gomes (52 anni, portoghese) Premio speciale della giuria The Seed of the Sacred Fig (Iran; Germania; Francia) di Mohammad Rasoulof (52 anni, iraniano) Premio per la sceneggiatura The Substance (Gran Bretagna) di Coralie Fargeat (48 anni, francese) Premio per l’interpretazione maschile al protagonista di Kinds of Kindness (Usa, G.

