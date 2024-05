Conte pronto a ricostriure il Napoli | con lui non si dorme più Ecco cosa filtra

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 26 maggio 2024) Antoniorappresenta la svolta che ilattende per ripartire. Il suo carisma e la mentalità vincente potrebbero rivoluzionare l’intero club.– Antonionon ha ancora firmato con il, ma la trattativa con De Laurentiis è in pieno svolgimento, e la città è già in fermento. L’entusiasmo è palpabile tra i tifosi partenopei, che vedono inla figura capace di rivoluzionare il club. La-mania invadeMentre la trattativa per portare Antoniosulla panchina delentra nel vivo, l’entusiasmo nella città partenopea è alle stelle. Il solo nome dell’ex CT della Nazionale è sufficiente ad alimentare la “-mania”, con avvistamenti improbabili sui social e voci che già lo danno per approdato persino a Capri. Il weekend diin attesa delLa realtà è cheha trascorso il weekend a Torino tra una partita a padel e numerose telefonate, con il suo cellulare che “bollirà” per le contrattazioni in corso con Aurelio De Laurentiis.