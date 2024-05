ITALIA – BRASILE | PARTITA IN DIRETTA

(Di domenica 26 maggio 2024) Oggi gli azzurri scenderanno nuovamente in campo contro il temibile. Ieri è andato in scena il 3° match di Volleyball Nations League e gli azzurri hanno battuto 3-1 il Giappone. Il Giappone contava 3 assenze molto importanti, ma nonostante ciò, è riuscita ad impensierire l’soprattutto nel primo set (vinto dai nipponici con il punteggio di 25-23) Dopo quel set, però, i ragazzi di Fefè De Giorgi sono riusciti a trovare le giuste misure, aggiudicandosi i restanti set e il match con il punteggio di 3-1, guadagnando così altri punti molto importanti per il Ranking e occupando momentaneamente il 2° posto nel ranking mondiale. Oggi gli azzurri scenderanno in campo contro il, si tratta di un match davvero ostico visto il tasso tecnico dei brasiliani e visto che questi possono anche contare sul proprio tifo dato che giocano in casa. Gli azzurri partono con i favori del pronostico, ma dovranno stare attenti a Bruno e compagni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21-16 Ace Miyaura 21-15 Muro di Larry 21-14 Errore al servizio Italia 20-13 Muroooooooooooooooo Galassiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 19-13 Out Kai da zona 4 18-13 Errore al servizio Giappone 17-13 Diagonale di Kai da zona 4 17-12 Diagonale vincente Romanò da zona 2 16-12 Errore al servizio Italia 16-11 Mano out Russo in primo tempo 15-11 Mano out Otsuka da zona 4 15-10 Invasione Giappone 14-10 Primo tempo Russo 13-10 La pipe di Kai 13-9 Murooooooooooooooooo Romanòòòòòòòòòòòòòòòòòò 12-9 Muroooooooooooooo Russooooooooooooooooooo 11-9 Errore al servizio Giappone 10-9 Errore al servizio Italia, il terzo consecutivo…… 10-8 Primo tempo Galassi 9-8 Errore al servizio Italia 9-7 Mano out Lavia da zona 4 8-7 Errore al servizio Italia 8-6 Primo tempo Galassi 7-6 Diagonale vincente di Miyaura da zona 2 7-5 La parallela di Otsuka 7-4 La slash di Romanò da zona 2 6-4 La parallela vincente di Lavia da zona 4 5-4 Diagonale di Otsuka da zona 4 5-3 Murooooooooooooooooooooo Russoooooooooooooooooooooooo 4-3 Primo tempo Russo 3-3 Errore al servizio Italia 3-2 Diagonale vincente di Romanò da seconda linea 2-2 La diagonale stretta di Kai 2-1 Vincente Romanò L’Italia ha fatto esattamente quello che doveva fare 25-16 In rete l’attacco di Kai dopo un’altra difesa impressionante dei giapponesi 24-16 La pipe di Lavia 23-16 Diagonale di Miyaura da zona 2 23-15 Mano out Michieletto da zona 4 22-15 La slash di Michieletto! 21-15 Primo tempo Galassi 20-15 Errore al servizio Italia 20-14 Diagonale vincente di Romanò da seconda linea 19-14 Muroooooooooooooooo Giannelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 18-14 La pipe di Michieletto 17-14 Vincente Otsuka da zona 4 17-13 mano out Lavia da zona 4 16-13 La diagonale di Otsuka da zona 4. oasport

