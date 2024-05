Trump non abbandonerà l’Ucraina - anzi La versione di McCarthy Iri

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 26 maggio 2024) L’avvicinarsi delle elezioni americane, il cui esito sembra più indeciso che mai, sottolinea questioni slegate dal contesto puramente domestico degli Stati Uniti e più concernenti il ruolo internazionale del Paese a stelle e strisce. Come ad esempio il rapporto con lo storico partner europeo, che secondo alcuni appare traballante per via della possibile rielezione di Donalde del ritorno delle sue posizioni isolazioniste. Quanto è concreto questo rischio? E quali possono essere possibili evoluzioni della situazione? Formiche.net ha conversato su questi argomenti con Paul, Europe Regional Director dell’International Republican Institute. Quale crede sia il destino delle relazioni transatlantiche nel futuro? Ritengo che le relazioni transatlantiche siano estremamente importanti nel lungo periodo, viste le sfide del mondo attuale. Sul piano economico, la maggior parte del commercio statunitense è con l’Europa, e non con l’Asia come molti dicono.