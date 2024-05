Lo scommettitore più sfortunato di sempre | incassa 6000 euro - ma se avesse aspettato 15 minuti avrebbe vinto un milione

(Di domenica 26 maggio 2024) Il finale della stagione di Premier League è stato al cardiopalma. Manchester City e Arsenal sono stati testa a testa fino all’ultimo, ma, alla fine, l’hanno spuntata gli uomini di Pep Guardiola. È stata una giornata dalle emozioni forti anche per uno, che ha deciso dire una vincita che si aggira intorno ai, ignaro del fatto che seun quarto d’oraportato a casa circa undi. Ethan Conway, un 24enne gallese tifoso del Liverpool, ha pronosticato tre risultati esatti, tra cui: Liverpool – Wolves 2 – 0 e Sheffield United – Tottenham Hotspur 0 – 3. Fin qui tutto bene, ma il problema è arrivato con la partita Brighton – Manchester United (in cui aveva pronosticato 0 – 2). Quando il punteggio era sullo 0 – 1, Ethan ha deciso di fare “cash out”, ovvero dire preventivamente la vincita, probabilmente perché non si fidava dei “red devils” (protagonisti di una stagione altalenante), acerrimi nemici del suo Liverpool.

La scommessa più sfortunata di sempre: ritira 6 mila euro, poi Hojlund segna il gol che vale 1 milione - La scommessa più sfortunata di sempre: ritira 6 mila euro, poi Hojlund segna il gol che vale 1 milione - Pazzesca giocata sull'ultima giornata di Premier League con uno scommettitore che ha pronosticato 3 risultati esatti, tra cui il 2-0 dello United sul Brighton ... fanpage

Vincitore Amici 2024, chi è/ Pronostico dell’I.A. ChatGPT: testa a testa Holden e Petit, sul podio Sarah - Vincitore Amici 2024, chi è/ Pronostico dell’I.A. ChatGPT: testa a testa Holden e Petit, sul podio Sarah - Chi è il vincitore di Amici 2024 secondo l'Intelligenza Artificiale: testa a testa tra Petit ed Holden sul podio ma lontana Sarah, il pronostico ... ilsussidiario

Atp Roma, chi è il favorito ora agli Internazionali Zverev, Tsitsipas, Medvedev, Rune: le quote - Atp Roma, chi è il favorito ora agli Internazionali Zverev, Tsitsipas, Medvedev, Rune: le quote - Fuori Djokovic, numero 1 al mondo. Non c'è Sinner, numero 2. Non c'è neanche Alcaraz, il numero 3. E Medvedev non è un amante della terra. Ma allora chi è ... ilmessaggero