Napoli - la Contemania impazza

(Di domenica 26 maggio 2024) Aormai il tema è uno solo. TV locali, e non solo, stampa, siti, social e popolo parlano di lui. Antonio Conte è una mania ormai, una fissazione. La Repubblica dà la trattativa quasi conclusa, il Corriere del Mezzogiorno, più cauto, parla di un piano B Pioli. Il Corriere dello Sport parla addirittura di avvistamenti a Capri. Chissà quale sarà la verità. Possiamo quasi escludere il salentino a Capri. Conte è a Torino, ma sicuramente alle prese con Manna ed una trattativa fitta, non si sa se alle battute conclusive.su Conte, le voci dei quotidiani Così Repubblica sul tecnico salentino: “Biennale da 7 milioni a stagione con opzione per andare avanti insieme fino al 2027 e il pallino è da oltre 48 ore nelle mani dei rispettivi uffici legali, a riprova dello stato sempre più avanzato della trattativa. Ma l’accordo resta lo stesso a rischio per la grande complessità dei dettagli da limare (tra clausole, diritti d’immagine, premi e intesa sullo staff tecnico) e di conseguenza ci sarà ancora da attendere un po’ per la fumata bianca: come minimo fino a domani”.