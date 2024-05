Tentato furto a casa Musso mentre giocava la finale

Bergamo. La serata del 22 maggio 2024 verrà ricordata come il primo trionfo europeo per l’Atalanta. E proprio durante quella serata speciale, i ladri ha cercato di rovinare la festa ad un calciatore impegnato sul campo. Si tratterebbe di Juan Musso, il portiere della Dea che, durante il tentativo di colpo era impegnato a Dublino, a giocare la finale di Europa League. bergamonews

LATINA – La “banda del buco” è tornata a colpire in città, pianificando un altro audace furto in pieno centro. Questa volta, il loro obiettivo era la gioielleria Di Prospero, situata in viale dello Statuto. Tuttavia, qualcosa è andato storto e l’azione criminale è sfumata proprio quando i banditi erano a un passo dal bottino. temporeale.info

LATINA – Nella tarda serata di ieri, la Polizia di Stato di Latina ha tratto in arresto in flagranza di reato O.A., 34 anni, per il tentato furto aggravato presso la sede locale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sita in via Pier Luigi Nervi.

