Morte di Karl Heinz Schnellinger - il Milan si dimentica di salutare il suo ex giocatore

(Di domenica 26 maggio 2024)o, 26 maggio 2024 – Nella serata degli accorati addii – agonistici – a Stefano Pioli, Olivier Giroud e Simon Kjaer, ilhato di regalare l’ultimo tributo a, il terzino tedesco scomparso lunedì scorso, vincitore di numerosi trofei in rossonero a cavallo fra gli anni ‘60 e ‘70. Lanza Il club di via Aldo Rossi avrebbe potutounche tanto ha dato ai suoi colori con un minuto di silenzio, con un video ricordo sul tabellone elettronico (è stato fatto, per esempio, per il tifoso Toto Cutugno), ma anche facendo scendere in campo la squadra con il lutto al braccio. Non è accaduto. La “sciatteria” è stata notata da numerosi tifosi sugli spalti, tornati a casa con l’amaro in bocca per il mancato omaggio a. E lanza stona ancora di più, all'indomani di una serata in cui c’è stato molto spazio per i sentimenti, con l’arrivederci a tre elementi che hanno scritto la storia recente della squadra; Pioli, Giroud e Kjaer.