Empoli-Roma | probabili formazioni - orario e dove vedere la partita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024)26 maggio 2024 - Quando sei sull'orlo del baratro non c'è spazio per la paura, non c'è spazio per i rimpianti o per meditare su tutti gli errori passati. Quando ti senti già cadere, ti puoi attaccare solo alle tue convinzioni e lottare con tutte le tue forze per riprendere l'equilibrio e fare un passo indietro, lontano dall'incubo.si affronteranno nella giornata di oggi al Castellani, in una sfida che per gli azzurri da sola può ancora oggi decidere la permanenza in Serie A, ma al tempo stesso senza ottenere punti sui ragazzi di De Rossi, vorrebbe già dire Serie B, senza neanche guardare al risultato di Frosinone tra i ciociari e l'Udinese. Un thriller degno dei film di Alfred Hitchcock o dei libri di Agatha Christie, che vedrà il calcio d'inizio oggi, 26 maggio 2024, alle ore 20:45. Come detto, i ragazzi di Nicola sono a un passo dal baratro: attualmente terzultimi, dopo Sassuolo e Salernitana sarebbero momentaneamente l'ultima squadra a precipitare in Serie B.