Guasto su Alta Velocità Roma-Firenze | circolazione in graduale ripresa - ma ci sono ritardi

Guasto su AV Roma Firenze, circolazione molto rallentata - Guasto su AV Roma Firenze, circolazione molto rallentata - Sulla linea alta Velocità Roma - Firenze, dalle ore 8:00, la circolazione ferroviaria è fortemente rallentata tra Arezzo e Orvieto per un'anomalia sulla linea. Le cause del guasto sono in corso di ... ansa

Alta Velocità, guasto alla linea Roma-Firenze: treni in ritardo e caos. «Fermi più di mezz'ora in galleria» - alta Velocità, guasto alla linea Roma-Firenze: treni in ritardo e caos. «Fermi più di mezz'ora in galleria» - Treni in ritardo e caos per i passeggeri a causa di un guasto sulla linea alta Velocità Roma - Firenze. Come comunicato dalla stessa Rete ferroviaria italiana, dalle ore 8:00 ... leggo

Alta Velocità Roma-Firenze: guasto sulla linea, circolazione molto rallentata. Ritardi fino a 3 ore - alta Velocità Roma-Firenze: guasto sulla linea, circolazione molto rallentata. Ritardi fino a 3 ore - Sulla linea alta Velocità Roma - Firenze, dalle ore 8.00, la circolazione ferroviaria è fortemente rallentata tra Arezzo e Orvieto per un'anomalia sulla linea. Le cause del guasto sono in corso di acc ... msn