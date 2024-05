I ragazzi dell’Aldo Moro raccontano le bellezze della Parrocchia San Giacomo di Casalnuovo

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di domenica 26 maggio 2024) Gli alunni dell’Istituto Aldodiventano ciceroni per un giorno e guidano un vasto pubblico alla scoperta delleartistiche dell’edificio sacro Anche questo anno si è svolto il tradizionale appuntamento delle “visite guidate” degli alunni dell’Istituto Aldodi. Sabato 25 maggio, infatti, isi sono fatti ciceroni per un giorno ed hanno accompagnato un vasto pubblico alla scoperta delledi sanApostolo, ubicata lungo il centralissimo Corso Umberto. Anche questa volta l’appuntamento è stato inserito nella programmazione del comune di Napoli del “Maggio dei Monumenti” che ha avuto quest‘anno come filo conduttore “l’acqua”, intesa come bene da tutelare e da difendere; la visita guidata del giorno 25 maggio ha rappresentato anche la chiusuraIII annualità dell’”adozione”da parte dei giovani allievi