Alta Velocità Roma-Firenze - domenica di passione | forti ritardi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 26 maggio 2024) Un guasto sulla linea ferroviaria dell’sta provocandodi oltre un’ora ai treni. Unadiper pendolari e turisti che si spostano lungo la tratta. Nella mattinata di oggi,26 maggio, infatti, a partire dalle ore 8, si è registrata un’anomalia sulla linea. La circolazione ferroviaria, si legge sul sito web ufficiale di Ferrovie dello Stato, è fortemente rallentata tra Arezzo e Orvieto. Non è chiaro quali siano le cause del guasto, ancora in corso d’accertamento. I tecnici sono al lavoro per risolvere il disservizio e fare in modo che la circolazione torni nel minor tempo possibile alla normalità. Inevitabili i, conrallentamenti. I treni, è la comunicazione data agli utenti, possono essere instradati sulla linea convenzionale tra Orte e Orvieto e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 80 minuti.