Ghali e la lotta contro il cancro di sua madre Amel | È uno dei miei traumi È come se l’avessi vissuta in prima persona

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) “Ho tanta stima di chi reagisce e supera ‘questa cosa’ Mia mamma l’ha affrontata per lavolta nel 2001 e poi ancora durante la pandemia. Ora sono pronto per parlarne. Magari scriverò una canzone“. Ha esordito cosìospite a IEO con le donne, l’appuntamento che l’Istituto europeo di oncologia ogni anno dedica alle donne che vivono o hanno vissuto l’esperienza delal seno. Infatti, il cantante con “questa cosa” parla proprio del tumore che ha colpito sua(nome che in arabo vuol dire speranza, ndr) per due volte.ha raccontato: “Appena superato quel problema, tutto è migliorato, è entrata luce nella nostra vita. Ci hanno dato una casa del quartiere dove sono cresciuto, Baggio, che mi ha dato tanta creatività e tanta forza. Ho iniziato a credere in Dio, mi si è accesa la passione per la musica”. Durante la serata, il cantante italiano di origine tunisina ha approfondito il racconto legato alla sua infanzia: “Penso che un bambino non possa sapere di cosa si tratti finché non succede, è quasi da non crederci.