Quattro nuovi libri di cucina e non solo

(Di domenica 26 maggio 2024) Una bella guida agli indirizzi di Napoli, un racconto d’autore con contorno di ricette (anch’esse partenopee), i consigli di una food organizer e le dritte per preparare i drink che più naturali non si può.di: 6 titoli da non perdere X Napoli, che bella guida A Napoli bisogna proprio impegnarsi per mangiare male, come pure per mangiare poco. E si contano cento indirizzi tra ristoranti, pizzerie e trattorie dove il buon cibo può raggiungere picchi di assoluta irresistibilità.