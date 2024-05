Se queste sono le censure | Enrico Mentana spegne i deliri di sinistra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) Senza esclusione di colpi. E senza esclusione di colpi di scena. Si parla di, il direttore del TgLa7, che ospite del Festival della Tv a Dogliani ha spaziato a tutto campo. Un passaggio, pesantissimo, del suo discorso riguarda il caso di Antonio Scurati, la presunta censura del monologo in occasione dello scorso 25 Aprile, il caso su cui le opposizioni hanno montato una polemica ipertrofica. Bene, secondo, di fatto, non c'è stato alcun tipo di censura. "Scurati? Probabilmente un dirigente scemo ha deciso di non pagarlo e lui non c'è più andato. L'orazione di Scurati è stata letta e pubblicata da tutti, compresa la trasmissione in cui doveva andare in onda. Selesiamo liberissimi", ha tagliato corto Mitraglietta, con una significativa lezione al fronte progressista che per settimane ha urlato al bavaglio. Dunque, ecco che il direttore del TgLa7 spiega di non escludere di fare il confronto tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein prima delle elezioni europee, dopo che quello previsto da Bruno Vespa sulle reti Rai è franato a causa dei veti di alcuni partiti e dell'Agcom.