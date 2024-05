Caggiano - trovato senza vita l’anziano scomparso da ieri mattina

Tempo di lettura: < 1 minutoUn giovane di 19 anni è morto in un incidente stradale avvenuto a Castellammare di Stabia, in via Ripuaria, dove sono intervenuti i carabinieri della locale stazione. La vittima, di Boscoreale, era con un amico in sella a uno scooter, scontratosi per cause in corso di accertamento con una utilitaria, su cui viaggiavano quattro persone rimaste illese.

