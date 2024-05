Milan - Sacchi | Fonseca? Mi aspettavo un nome più importante

(Di domenica 26 maggio 2024) “Pauloal? Sono sincero: miunpiù. O perlomeno, siccome sono italiano, speravo che i dirigenti scegliessero un allenatore di casa nostra”. Lo ha detto Arrigoin un’intervista alla Gazzetta dello Sport, soffermandosi sul profilo del probabile nuovo tecnico rossonero. L’ex allenatore della Roma, ora al Lille, è sempre più vicino aello, ma secondoil club rossonero avrebbe avuto bisogno di un identikit diverso: “Ilha bisogno di uno stratega, di un tecnico che sappia dare un gioco alla squadra e che attraverso il gioco valorizzi il materiale umano a disposizione. Ci sono ottimi allenatori che avrebbero fatto al caso dei rossoneri. Penso a De Zerbi, a Sarri, a Gasperini, a Italiano, a Motta che non è italiano ma è come se lo fosse… Quelli che ho appena nominato conoscono la A, conoscono le dinamiche del nostro calcio, hanno idee e lo hanno dimostrato.

