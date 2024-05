Stipendi docenti - Valditara | Oltre 3 miliardi per il nuovo contratto Aumento medio di 160 euro al mese Giusto garantire equa retribuzione

Il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, pare avere un problema di numeri o per lo meno una certa propensione ottimistica nella loro lettura, come si evince dal suo libro recentemente pubblicato dal titolo La scuola dei talenti, che fa scalare all’Italia una decina di posizioni rispetto alla graduatoria ufficiale europea sugli stipendi dei professori. ilfattoquotidiano

Stipendio insegnanti: dovrebbero essere accreditati in media 160 euro in più al mese, grazie agli effetti dell'ultima legge di Bilancio. Lo ha ricordato il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara precisando che "nel passato contratto" c'erano stati 124 euro al mese aggiuntivi in busta paga per la categoria, riporta Tgcom24.

orizzontescuola