F1 - la Red Bull non è più invincibile dopo l’addio di Adrian Newey | solo un caso?

(Di domenica 26 maggio 2024) La corazzata Red– capace di spazzare via tutti nel 2023 vincendo 21 GP su 22 – non c’è più, ormai è assodato. Il Drink Team,aver cominciato alla grande il 2024 con due doppiette consecutive, ha prestato il fianco agli avversari evidenziando qualche crepa all’interno di un ingranaggio che sembrava praticamente perfetto fino a pochi mesi fa. Il passo falso di Melbourne poteva rappresentare un trascurabileisolato, ma il trend delle ultime gare è sotto gli occhi di tutti in attesa di tornare a gareggiare su piste meno atipiche. Il Gran Premio di Cina a Shanghai è stato l’ultimo weekend dominato da Max Verstappen, mentre a seguire qualcosa è cambiato e la Redha visto avvicinarsi minacciosamente Ferrari e soprattutto McLaren. Di fatto l’inversione di tendenza è avvenuta a Miami, pochi giornil’annuncio deldi. Un divorzio con effetto immediato per quanto riguarda il team di Formula Uno, anche se il geniale ingegnere britannico resterà all’interno della casa anglo-austriaca per ultimare l’hypercar RB17 in attesa di scontare il suo gardening (che terminerà la prossima primavera).

