(Di domenica 26 maggio 2024) Cerveteri, 26 maggio 2024 – Passione,per il… “Il nostro “eroe silenzioso” ha ottenuto il riconoscimento che meritava da tempo: con queste parole il dott. Marco Tortorici della Farmacia Sociale Salvo D’Acquisto commenta l’importante riconoscimento ottenuto daha, infatti, vinto il “internazionale” per la sezione “”: un Nobel per l’archeologia, che “ha riconosciuto l’operato prezioso – sottolinea il dott. Tortorici – difa che dura da 15 anni, informando la Soprintendenza dell’Etruria Meridionale delle sue attività. Il suo impegno consiste nel salvaguardare e mantenere il decoro delle aree archeologiche non custodite di Cerveteri. Ma, soprattutto lo fa a titolo gratuito”. E ilha voluto premiare proprio questo: “L’impegno costante e disinteressato profuso nel salvaguardare e valorizzare i beni archeologici incustoditi del sito Unesco in località Cerveteri”.

Sacrificio e amore per la storia del territorio: a Nico Stella va il “Premio Jean Coste” per la tutela del patrimonio archeologico - sacrificio e amore per la storia del territorio: a Nico Stella va il “Premio Jean Coste” per la tutela del patrimonio archeologico - Cerveteri, 26 maggio 2024 – Passione, sacrificio e amore per il territorio… “Il nostro “eroe silenzioso” ha ottenuto il riconoscimento che meritava da tempo: con queste parole il dott. Marco Tortorici ... ilfaroonline

Festa della mamma: storie di forza, sacrifici e amore - Festa della mamma: storie di forza, sacrifici e amore - Nati i figli cambia il mondo. Si diventa, anche agli occhi della società «prima una mamma e poi una persona», commenta Lea. Diversa è la storia per Clapcich, vista solitamente prima come sportiva e ... messaggeroveneto.gelocal