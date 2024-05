Angelo Onorato aveva lasciato una lettera a un amico La moglie e la figlia | L’hanno ucciso

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 26 maggio 2024) La Squadra mobile di Palermo sta indagando sulla morte di, l’imprenditore marito dell’eurodeputata Francesca Donato trovato senza vita ieri a bordo della sua auto. L’uomo, 55 anni, architetto, titolare di due negozi a Palermo,una fascetta di plastica stretta al collo e secondo Il Giornale di Sicilia sulla sua camicia, all’altezza del petto, c’era una macchia di sangue. La cintura di sicurezza era allacciata. Per il medico legale la morte sarebbe dovuta a soffocamento, ma resta da chiarire se sia trattato di omicidio o di suicidio. Nelle prossime ore sarà disposta l’autopsia. Gli inquirenti hanno ascoltato per ore undella vittima, di professione avvocato, che si sarebbe presentato spontaneamente alle forze dell’ordine raccontando che qualche tempo fagliconsegnato unain cui, stando ad alcune indiscrezioni, si sarebbe fatto riferimento a problemi economici dovuti a debiti e a crediti che l’imprenditore non riusciva a incassare.