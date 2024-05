Perché il Milan non ha pensato a Gasperini? Da provinciali la fissazione per lo straniero Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 26 maggio 2024) Ilha sondato solo allenatori stranieri. Non ha mai veramentedi prendere Conte, non ha minimamente, De Zerbi solo una suggestione dei tifosi. Insomma un’esterofilia del club che indispone Garlando. Sullail giornalista scrive che si tratta di una forma di “smo”. Il criterio di scelta delimperscrutabile Scrive Garlando: Mailnon hacon decisione a Gian Pieroche, tra l’altro, qualche buon motivo per far guerra all’Inter ce l’ha? Avrebbe dato seguito al calcio coraggioso ed evoluto di Pioli, forte di un consenso internazionale (Guardiola, Klopp) che il trionfo di Dublino ha amplificato. Il miglior valorizzatore di giovani per ungiovane. Ancora più imperscrutabile un criterio di scelta, mai ufficializzato, ma filtrato ovunque: «Dev’essere». E? Gli allenatori italiani sono scarsi? Ancelotti, il più titolato al mondo.