Litighiamo ma ci amiamo | è possibile? Sì A patto che…

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 26 maggio 2024) Alzi la mano chi crede a quelle coppie che affermano di non litigare mai. Ecco, non c’è nessuna mano alzata. Chiunque condivida quotidianità, problemi, bollette, figli, cene delivery e capelli nel lavabo è soggetto al litigio, più o meno esasperato. Ma non per questo smette di amarsi. Infatti, eminenti psicologi e saggezza popolare convergono sullo stesso concetto che, espresso in parole molto basiche, è “l’amore non è bello se non è litigarello”. Questo antico modo di dire ha origine nel secolo scorso, da un brano del 1970 di Jimmy Fontana, che cantando spiegava quanto un rapporto conflittuale non escluda il sentimento vero: “ma quanto mi piace/ con te litigare/ per poi fare pace”. Ma lo dice anche nostra nonna, che cita un proverbio del suo paese: “Amor senza baruffa fa la muffa”, costrutto confermato da una recente ricerca dell’Università del Michigan. Il sapere tradizionale e gli esperti di terapia relazionale concordano sul fatto che nei litigi di coppia ci sono degli aspetti positivi.