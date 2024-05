Rai - il conduttore saluta il pubblico tra le lacrime VIDEO

Leggi tutta la notizia su tvzap

News Tv. Durante la puntata andata in onda ieri, sabato 25 maggio 2024, ildella storica trasmissione Rai hato per sempre i telespettatori e ha spiegato quali sono i motivi che lo hanno portato a scegliere di lasciare il programma. Le parole del, al timone del programma per 20 anni, hanno commosso il. Sempre in diretta poi è stata presentata colei che prenderà il suo posto. Rai, Massimo Bernardini dice addio "Tv Talk" e si commuove Sabato 25 maggio è andata in onda l'ultima puntata di questa edizione di Tv Talk condotta da Massimo Bernardini. Il, in un lungo discorso, si è congedato spiegando ai telespettatori che non lo rivedranno più in Rai. Bernardini è apparso commosso mentreva il, dopo 20 anni alla guida della trasmissione in onda su Rai 3.