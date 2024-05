Trovato morto in auto | lettera vittima - ' avvocato sa tutto'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) In unaAngelo Onorato, l'architetto marito dell'eurodeputata Francesca Donato,ieri in, avrebbe scritto alla famiglia che stava affrontando un momento difficile e che se gli fosse successo qualcosa si sarebbero dovuti rivolgere all'"che conosce tutta la situazione". Il legale, un tributarista, è stato sentito ieri dalla polizia. Nel biglietto ci sarebbero anche indicazioni generiche su chi avrebbe potuto danneggiarlo. Moglie e figlia di Angelo Onorato continuano a ripetere che il congiunto non si è suicidato ma sarebbe stato ucciso. .