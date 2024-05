Nicki Minaj è stata arrestata ad Amsterdam Lo sfogo | Volete sabotarmi il tour

La rapper statunitense Nicki Minaj è stata fermata all’aeroporto di Amsterdam Schipol e, dopo un controllo approfondito dei suoi bagagli, sarebbe stata accusata di possesso di droghe leggere. Solo dopo diverse ore, in serata, è stata infine rilasciata come confermato da Sky News. open.online

La frana in Papua Nuova Guinea provoca circa 670 morti - La frana in Papua Nuova Guinea provoca circa 670 morti - (ANSA) - PORT MORESBY, 26 MAG - Circa 670 persone sono morte dopo che una massiccia frana ha raso al suolo un villaggio in Papua Nuova Guinea. Lo ha detto all'agenzia Afp un funzionario delle Nazioni ... altoadige