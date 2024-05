Jesi Fioretto | Federico Greganti medaglia di bronzo al campionato italiano Under 20

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 26 maggio 2024) Per Lucrezia Monti un ottimo settimo posto nella categoria Cadetti femminile. Altri importanti piazzamenti per gli atleti del club scherma, 26 maggio 2024 – A Genova si sono disputati i Campionati Italiani Cadetti e Giovani 2024 con la presenza di 650 atleti qualificati, impegnati nelle 12 competizioni che hanno assegnato altrettanti titoli. Un programma intensissimo per un fine settimana spettacolare, in cui i migliori17 e20 d’Italia, che hanno conquistato i pass nel circuito nazionale di questa stagione, si sono giocati quattro “scudetti” al giorno delle rispettive specialità. Cadetti Nelmaschile da segnalare il lusinghiero 10° piazzamento per Luca Ceccolini del Club Scherma Pesaro e un 20° per Andrea Chiaramonti del Club Scherma. Nel femminile. 7° 10°, 12° e 33° rispettivamente Lucrezia Monti, Elisa Fattori, Zoe Segat e Ginevra Guerrini, tutte atlete del Club Scherma