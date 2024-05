Maria Esposito - il video con i maltrattamenti ad un pesce rosso scatena le polemiche | Lo sta facendo soffocare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024), Rosa Ricci di Mare Fuori, è stata protagonista di un gesto assurdo, che ha fatto insorgere tutti i social contro di lei. L’attrice napoletana ha pubblicato recentemente sul suo profilo TikTok un, in cui viene maltrattato un povero animale, con lei in sottofondo che non riesce a trattenere le risate. Togliere ildi fretta non è servito, perché il filmato era stato nel frattempo salvato e presto ha fatto il giro del web,ndo accese. Ecco cos’è successo nel dettaglio.ha registrato unin cui mostra sua sorella maggiore che insegue la madre con un pesciolinoin mano. Il povero animale è anche caduto per terra rischiando di morire. Solo il padre, anche lui parte della scenetta, si è preoccupato per l’incolumità del pesciolino. E così l’attrice è finita in una bufera mediatica. Quando ha eliminato ildai social era ormai troppo tardi.