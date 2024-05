SOCIAL – Milan - i tifosi rimpiangono già Stefano Pioli | dispiaciuti per il comportamento di Furlani e Scaroni

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 26 maggio 2024) Suiilha pubblicato l’ultimo video del famoso ‘is on fire’: igià loe accusanois on fire è stata la colonna sonora che ha accompagnato la vittoria dello scudetto delnella stagione 2021/22. Una canzone che ha fatto la storia del Diavolo negli ultimi anni e che per questo è stata fatta ascolta ancora un’ultima volta a San Siro in occasione del toccante addio del tecnico italiano. Al termine della partita contro la Salernitana, infatti, tutto lo stadio ha reso omaggio acantando proprio quella canzone. Un video poi ripubblicato dalstesso sui propri canali. Tra i commenti tantissimirossoneri tristi per l’addio del tecnico italiano. Genny ad esempio scrive: “Molto dispiaciuta per ildella Dirigenza verso un uomo che ha dato tanto. Nessuna riconoscenza. BUON FUTURO“. Un altro ha aggiunto: “La cosa più bella di ieri sera sono i fischi aquando venivano inquadrati”.