LDT – Il colonialismo calcistico anti-Napoli e la sceneggiata di Allegri

(Di domenica 26 maggio 2024) Un gruppo di tifosi denuncia il sistematico atteggiamento di subalternità e sottile denigrazione delda parte di certa stampa nazionale, in un copione che si ripete da decenni. LDT – Lettere dai tifosi. Un gruppo di tifosi delha scritto alla nostra redazione, denunciando il comportamente di una certa stampa nazionale noi confronti del: “Salve direttore, è finita a tarallucci e vino ladi. In un Paese normale il tecnico bianconero avrebbe rischiato la radiazione ma qui da noi se l’è cavata con 5mila euri di multa e due giornate di squalifica. Ma non è questo il punto. Lasciamo perdere la gravema chi esce male da questa vicenda è il giornalismo italico, a cominciare dalla scandalosa telecronaca di Canale 5. Ma certamente noi del Sud non possiamo essere contenti del colonizzato mainstream napoletano. Avremmo voluto scrivere anche ad altri siti partenopei ma abbiamo desistito ritenendo inutile la scelta di rivolgerci ad un’informazione da sempre avversa al, in perfetto stile coloniale e subalterna all’asseMilano-Torino.