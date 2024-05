L'ex portiere della Juventus nell'aprile del 2022 ha subito un'ischemia cerebrale ed è finito successivamente in coma. golssip

Tacconi: “Mi sento un leone, ma il mio calvario non è ancora finito. Le ultime visite hanno…” - tacconi: “Mi sento un leone, ma il mio calvario non è ancora finito. Le ultime visite hanno…” - Nel corso di una intervista rilasciata al settimanale DIPiù, Stefano tacconi ha parlato della nuova operazione ... Mi hanno promesso che poi sarò come nuovo. Mi sento un leone, i medici hanno detto ... golssip

Stefano Tacconi: «Devo operarmi di nuovo, il mio calvario non è finito. Lapo Elkann È sparito e ho sofferto» - Stefano tacconi: «Devo operarmi di nuovo, il mio calvario non è finito. Lapo Elkann È sparito e ho sofferto» - Stefano tacconi ce l'ha fatta. È riuscito a riaprire gli occhi, a rialzarsi in piedi e camminare nuovamente con le sue gambe. E così dopo un anno dal coma che ha fatto pensare ... leggo

“Devono rioperarmi”, Stefano Tacconi si racconta a un anno dal coma - “Devono rioperarmi”, Stefano tacconi si racconta a un anno dal coma - A un anno dal coma Stefano tacconi ce l'ha fatta, grazie alla sua forza di volontà e ai bravissimi medici che l'hanno seguito l'ex numero uno della ... thesocialpost