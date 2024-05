Bestiario della settimana – Lollo che sussurra ai bovini E il nuovo libro di testo di Salvini | il suo

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di domenica 26 maggio 2024) Fortunatamente Aldo Sempre lui. Il ministro all’Agricoltura e al Made in Italy Francescobrigida parlando di terrorismo dice letteralmente: “L’episodio di Aldo Moro che fortunatamente con il suo sacrificio creò un’allarme tale che ci permise di sconfiggere il terrorismo”. Fortunatamente. L’avverbio fa il paio con il “per fortuna” che aveva usato parlandosiccità al Sud. Ormai il ministro e cognato d’Italia sforna una gaffe dopo l’altra ed è difficile stargli dietro. Nascerà ungenere letterario, ilbrigidesimo, ovvero il talento di dirle tutte sbagliate. La Salvineide Il vice presidente del Consiglio e ministro Matteoda sempre è pronto ad occuparsi di qualsiasi professore e professoressa, anche del più remoto paese di provincia, perché ripete da anni che “la politica non deve entrare nelle scuole”. Parlando a degli studenti li invita a comprare una o due copie del suo“per poi metterlo in mano a una prof.