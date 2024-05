LIVE Sonego-Humbert - Roland Garros 2024 in DIRETTA | iniziato il match! Sfida rovente Italia-Francia

Leggi tutta la notizia su oasport

0-15 Doppio fallo (1°). Ugoal servizio Banda schierata sulle tribune, si parte. 11:07 Palleggio di riscaldamento a metà. Non il momento migliore della carriera per il torinese, che deve tirar fuori almeno un ottavo di finale (che probabilmente non basterebbe) qui per prendere parte alle Olimpiadi. 11:01 GIOCATORI IN CAMPO! Si scalda il pubblico francese del Suzanne Lenglen. 10:55 Ci siamo! Meno di 5? all'ingresso in campo dei giocatori. 10:51 Non dimentichiamoci chedifende il super ottavo di finale dell'anno scorso, miglior risultato stagionale e della carriera in uno Slam (al pari dell'ottavo del 2020 sempre a Parigi e a Wimbledon nel 2021). 10:45 Sesto confronto diretto tra i due (3-2). L'ultimo dei quali, negli ottavi di Montecarlo, fu una battaglia vinta alla distanza dal francese per 6-1 al terzo, dopo che il torinese aveva avuto 5 palle per salire avanti di un break nel 2°.