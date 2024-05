News Napoli - Conte vuole un fedelissimo | sarà dirigente nel suo staff

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 26 maggio 2024) Illavora per ingaggiare Antonio. L’allenatore italiano avrebbe avanzato una richiesta importante al club. Antoniopotrebbe tornare in Italia in vista della prossima stagione. L’allenatore italiano è il primo obiettivo di Aurelio De Laurentiis per la panchina del. Il patron segue da tempo l’ex Juventus, ma al momento non è stato raggiunto alcun accordo per la chiusura dell’affare. Negli ultimi giorni, i contatti tra le parti son stati ancor più frequenti, ma prima di mettere nero su bianco bisognerà assecondare tutte le richieste del condottiero. Non a caso, Antonioè a caccia di garanzie importanti per ripartire alla grande proprio dall’Italia. Dopo l’esperienza al Tottenham, è ormai pronto a risollevare ildopo una stagione deludente. Infatti, l’allenatore è molto convinto di riuscire a riportare il club dove merita, motivo per il quale ha dato la propria disponibilità all’operazione.