L’appello del Premio Nobel Yunus | Rifondarci come essere umani - la nostra è una società distruttiva

Alice Munro, che soffriva di demenza, si è spenta a 92 anni in una casa di riposo nella provincia dell’Ontario, come ha riferito la sua famiglia citata dal quotidiano canadese The Globe and Mail. La scrittrice canadese Alice Munro, nata a Wingham il 10 luglio del 1931, era considerata la più importante autrice canadese contemporanea.

news.robadadonne