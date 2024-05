Landini | Governare non vuol dire comandare

(Di domenica 26 maggio 2024) NAPOLI – “E’ un bellissimo segnale. Napolie l’unita’ del Paese, non la divisione ee che al centro tornino i problemi delle persone: il lavoro che non c’e’, che e’ precario, la sanita’ pubblica che deve funzionare e soprattutto i diritti e i principi fondamentali della nostra Costituzione che debbono essere applicati”. Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio, al concentramento del corteo de “La Via Maestra”, la cui partenza e’ avvenuta da piazza Mancini, a Napoli. “Per noi la via maestra – ha aggiunto– e’ applicare e attuare i principi e i valori della nostra Costituzione, non e’ cambiarla comee il governo. Per noi bisogna unire il Paese non dividerlo, che e’ gia’ fin troppo diviso. Per noi c’e’ bisogno di una democrazia che sia partecipata dal basso, non che ci sia una logica di comando di chi governa”. E poi: “– ha concluso – nonmediare,riconoscere i bisogni delle persone e far partecipare le persone”.

“Siamo in un momento in cui il governo e la destra vogliono costruire un regime e controllare quello che si dice e che si fa. Siamo in una situazione in cui si sta cercando di comprimere la libertà delle persone. E lo vedo anche per come funzionano gli organi di informazione. ilfattoquotidiano

Strage di operai in provincia di Palermo, la premier Giorgia Meloni voglia che venga fatta chiarezza su quanto accaduto: Maurizio Landini, invece, individua il colpevole Una città, una regione ed un Paese sconvolti e a lutto per quanto accaduto nella giornata di ieri, lunedì 6 maggio. notizie

F1 | GP Monaco 2024, Qualifiche, Norris: “Siamo in una buona posizione, ottimo lavoro anche con Oscar in P2” - F1 | GP Monaco 2024, Qualifiche, Norris: “Siamo in una buona posizione, ottimo lavoro anche con Oscar in P2” - Il Titolare 66communication Srls, con sede legale in Via Rebecchino 18 – 27020 Battuda (PV) utilizza cookie di prima e terze parti, per assicurare il corretto funzionamento del sito, migliorarne la fu ... p300

Napoli in piazza contro l'autonomia differenziata - Napoli in piazza contro l'autonomia differenziata - «Napoli vuole l’unità del Paese, non la divisione, e vuole che al centro tornino i problemi delle persone: il lavoro che non c’è, che è precario, ... ilmattino

MANIFESTAZIONE - Da Napoli il grido "per la Costituzione e contro l'autonomia", con Landini, Schlein e il sindaco Manfredi - MANIFESTAZIONE - Da Napoli il grido "per la Costituzione e contro l'autonomia", con landini, Schlein e il sindaco Manfredi - Cinquantamila persone, secondo gli organizzatori, si sono ritrovate in corteo a Napoli per la manifestazione promossa dal coordinamento nazionale de "La via Maestra" di cui fanno parte oltre 150 tra a ... napolimagazine