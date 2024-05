LIVE Ginnastica ritmica - Europei 2024 in DIRETTA | Sofia Raffaeli sbaglia al cerchio ma punta al podio nella palla

(Di domenica 26 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE FINALI DI SPECIALITA’DIA SQUADRE DALLE 13.45 11.08: E’ il momento della spagnola Laura Bautista 11.07: Si inserisce al secondo posto la israeliana Munits con 34.250 che è al di sotto delle aspettative 11.04: In pedana ora l’israeliana Daniela Munits 11.03: Va al comandocon 35.350 e al momento è l’atleta da battere 11.00: Apparentemente senza errori la prestazione di, forse una lievissima sbavatura su un movimento ma si tratta di piccoli particolari 10.58: Tocca ora aa caccia del riscatto 10.57: Prestazione di qualità per la tedesca Varfolomeev che totalizza 34.000, nettamente meno rispetto al punteggio di ieri 10.53: In pedana la tedesca Darja Varfolomeev 10.53: Queste le protagoniste della finale alla: 1 GER Varfolomeev Darja 2 ITA3 ISR Munits Daniela 4 ESP Bautista Alba 5 CYP Tugolukova Vera 6 HUN Pigniczki Fanni 7 UKR Onofriichuk Taisiia 8 BUL Nikolova Stiliana 10.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 10.35 Ci attende una gara, come sempre, assolutamente imprevedibile nella classe più leggera, con il lunghissimo rettilineo del Montmelò che regalerà enormi giochi di scia e che potrebbe riscrivere la classifica giro dopo giro. oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI NARDI-MULLER (3° MATCH DALLE 11.00) 10:40 Ci siamo! Ancora 20? di attesa e sul Suzanne Lenglen scenderanno in campo ancora Sonego e Humbert, di nuovo per giocarsi l’accesso al 2° turno, come nel 2023. oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI NARDI-MULLER (3° MATCH DALLE 11.00) 10:55 Ci siamo! Meno di 5? all’ingresso in campo dei giocatori. 10:51 Non dimentichiamoci che Sonego difende il super ottavo di finale dell’anno scorso, miglior risultato stagionale e della carriera in uno Slam (al pari dell’ottavo del 2020 sempre a Parigi e a Wimbledon nel 2021). oasport

Verona-Inter diretta: dove vederla in tv, streaming e formazioni LIVE - Verona-Inter diretta: dove vederla in tv, streaming e formazioni live - Verona-Inter sarà visibile live in streaming su DAZN. L'applicazione è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Segui la ... corrieredellosport

Nicki Minaj arrestata (e poi rilasciata) ad Amsterdam per possesso di droga: video selfie in diretta mentre viene caricata sul furgone della polizia - Nicki Minaj arrestata (e poi rilasciata) ad Amsterdam per possesso di droga: video selfie in diretta mentre viene caricata sul furgone della polizia - Brutto colpo per la rapper Nicki Minaj in tour in Europa. La polizia olandese l'ha arrestata all'aeroporto Schiphol di Amsterdam per «trasporto di droga». La situazione ... leggo

Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, domenica 26 maggio - diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, domenica 26 maggio - A oltre sette mesi e mezzo dagli attentati del 7 ottobre compiuti in Israele da Hamas e dalla Jihad Islamica, la guerra scatenata dallo Stato ebraico nella Striscia di Gaza non accenna a fermarsi: i ... tpi