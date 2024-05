Grande Fratello - l’amatissima tiktoker Cara si candida per entrare nel cast | Non è una passeggiat - ma voglio provarci

Cara è uno dei volti italiani più virali su TikTok e spesso i suoi follower le chiedono se le piacerebbe partecipare al Grande Fratello. E lei, fra un SUBBITO DAI CARABINIERI, un ZEEEETTA, un CHE NON MI SI VENGA A DIRE CHE, un MAAADOOONNA e un rutto ha risposto. biccy

Dopo la fine del reality show Giuseppe vuole conquistare la donna con cui ha avuto un breve flirt nella Casa più spiata d'Italia. Giuseppe Garibaldi non si dà per vinto, l'ex concorrente dell'ultima edizione Grande Fratello vuole a tutti i costi riconquistare il cuore di Beatrice Luzzi, con cui ha avuto una breve relazione durante il programma di Alfonso Signorini. movieplayer

Grande Fratello, Beatrice Luzzi e il sostegno a Heidi Baci per la vittoria - grande fratello, Beatrice Luzzi e il sostegno a Heidi Baci per la vittoria - Il grande fratello albanese si è concluso ieri sera con la vittoria dell'attrice Egla Ceno. Mentre Heidi Baci si è classificata al quarto posto ... 361magazine

Anita Olivieri commossa, la sorpresa di compleanno degli ex gieffini a Ibiza: «Ma vi merito» - Anita Olivieri commossa, la sorpresa di compleanno degli ex gieffini a Ibiza: «Ma vi merito» - L'ex concorrente del grande fratello si è anche commossa quando è arrivato il momento della torta. Anita Olivieri ha spento 27 candeline e, come più volte ha raccontato sul proprio profilo Instagram, ... leggo

Perla Vatiero e Mirko Brunetti, il passato è alle spalle. L'amore ritrovato nel weekend sul lago: «Momenti che mancavano» - Perla Vatiero e Mirko Brunetti, il passato è alle spalle. L'amore ritrovato nel weekend sul lago: «Momenti che mancavano» - Perla Vatiero e Mirko Brunetti hanno deciso di partire per una piccola vacanza romantica all'insegna del relax. I due fidanzati che hanno riscoperto il loro amore al grande fratello sono in ... leggo