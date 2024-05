Da George Lucas a Demi Moore | tutte le star sull’ultimo red carpet di Cannes 2024 E c’è anche Elodie

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di domenica 26 maggio 2024) Un finale abbagliante L’ultimo evento sul tappeto rosso del 77° Festival diha visto non solo brillare le stelle, mauna perfetta giornata di sole che ha aggiunto ulteriore glamour. La cerimonia di chiusura è rimasta fedele alla sua tradizione: chi cammina sul redfinale spesso si ritrova a ricevere dei premi poco dopo. La marcia trionfante di Karla Sofia Gascon Karla Sofia Gascon, trasudando sicurezza e grazia, ha camminato sul tappeto rosso insieme al famoso regista Jacques Audiard. Vestita con uno splendido abito nero, il suo sorriso lasciava intendere ciò che sarebbe successo. Il ruolo di Gascon in “Emilia Perez” le è valso l’ambito premio come migliore attrice. La sua performance è stata celebrata per la sua profondità e risonanza emotiva, rendendola un talento eccezionale al festival di quest’anno. L’aspetto elegante diha fatto girare la testa con un sofisticato abitino nero accentuato da un grande fiocco bianco.