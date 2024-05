Coppa del Mondo di Scherma Paralimpica - Dei Rossi conquista uno splendido oro nella spada individuale

(Di domenica 26 maggio 2024) San Paolo, 26 maggio 2024 – Suona l’inno di Mameli a San Paolo. Seconda vittoria in carriera nel circuito dideldiper Matteo Deichela medaglia d’oromaschile A nell’ultima gara valida per le qualificazioni alle Paralimpiadi di Parigi 2024. La prova di Matteo Deiè iniziata nel tabellone da 32 con il successo per 15-11 sull’ucraino Manko. Lo spadista dellaTreviso M° Ettore Geslao ha continuato il suo percorso negli ottavi con un 15-11 sul francese Turkawa. Ancora una vittoria nei quarti per il veneto che, grazie al punteggio di 15-10 ha avuto la meglio sull’iracheno Al-Ogailindosi così la certezza del podio. In semifinale l’azzurro classe ‘95 ha superato l’altro iracheno Al-Madhkoori 15-10. Il capolavoro di Matteo Deisi è completato con la vittoria per la 15-14 sul numero 1 del ranking, il britannico Gilliver, che gli ha permesso dire la seconda vittoria della carriera indeldopo quella di Busan dello scorso settembre.

Lucerna, 25 maggio 2024 – Tre medaglie per l’Italia, una d’oro e due di bronzo, nella prima giornata di finali – riservate alle sole specialità non olimpiche e non paralimpiche – della seconda tappa di Coppa del Mondo a Lucerna. ilfaroonline

Cala il sipario sulla seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo 2024 di tiro con l’arco, andata in scena a Yecheon. Ultima giornata riservata come di consueto a tutte le finali del ricurvo, in cui non erano presenti purtroppo rappresentanti italiani. oasport

Tiro con l’arco, 3 vittorie per la Corea del Sud in Coppa del Mondo a Yecheon nel ricurvo - Tiro con l’arco, 3 vittorie per la Corea del Sud in coppa del mondo a Yecheon nel ricurvo - Cala il sipario sulla seconda tappa stagionale della coppa del mondo 2024 di tiro con l'arco, andata in scena a Yecheon. Ultima giornata riservata come di ... oasport

Gli eroi in bianconero: Luca TONI - Gli eroi in bianconero: Luca TONI - Se a pronunciarle però è uno che ha alzato la coppa del mondo, ha vinto la Scarpa d’Oro, è stato due volte campione di Germania, capocannoniere in Bundesliga, in Serie A e, per non farsi mancare nulla ... tuttojuve

Cdm Paralimpica, Dei Rossi trionfa nella spada a San Paolo - Cdm Paralimpica, Dei Rossi trionfa nella spada a San Paolo - SAN PAOLO (BRASILE) (ITALPRESS) - Suona l'inno di Mameli a San Paolo. Seconda vittoria in carriera nel circuito di coppa del mondo Paralimpica per Matteo D ... italpress