(Di domenica 26 maggio 2024) Nell'arco delsono stati concessi agliper un valore complessivo di 1.447 milioni, 154 in più rispetto all'anno precedente sfiorando il raddoppio della somma deiconcessi a queste amministrazioni nel 2018 (790 milioni di euro). A rivelarlo sono i dati diffusi dalla Ragioneria generale dello Stato e analizzati da Centro Studi. A fare ricorso al debito nel corso delsono stati soprattutto i piccoli comuni che, con un balzo del 40% rispetto all'anno precedente, hanno ottenutoper un totale 645 milioni contro i 461 del 2022. Importante, ma il leggero calo rispetto all'anno precedente (-5,8%), anche la quota riconducibile ai comuni capoluogo (485 milioni di euro). Stabile il volume deiconcessi ai comuni con più di 20mila abitanti (289 milioni, 11 in più rispetto al 2022). Chiudono il cerchio le province, ferme a 27 milioni contro i 40 dell'anno precedente, con una flessione del 31%.

Il mercato immobiliare in Italia ha fatto registrare un calo molto importante del volume delle compravendite e dei mutui nel 2023. Un anno complesso per questo settore soprattutto a causa dei tassi di interesse, rimasti molto alti per combattere l’inflazione durante tutti i 12 mesi dell’anno. quifinanza

Nel 2023 mutui per quasi 1,5 miliardi per gli enti locali - Nel 2023 mutui per quasi 1,5 miliardi per gli enti locali - Nell'arco del 2023 sono stati concessi agli enti locali mutui per un valore complessivo di 1.447 milioni, 154 in più rispetto all'anno precedente sfiorando il raddoppio della somma dei mutui concessi ... ansa

Mutui: andamento dei tassi fisso e variabile, l’impatto sulle famiglie italiane - mutui: andamento dei tassi fisso e variabile, l’impatto sulle famiglie italiane - A marzo, il tasso medio è sceso al 3,69%, segnando una diminuzione significativa rispetto ai livelli medi superiori al 5% del 2023. Questa riduzione rappresenta un risparmio considerevole per le ... notizie

Vino, bando da 3,8 milioni per le cantine sociali contro il caro-mutui - Vino, bando da 3,8 milioni per le cantine sociali contro il caro-mutui - È stato pubblicato sul sito dell'Istituto regionale del vino e dell'olio il bando che assegna 3 milioni e 851 mila ... tp24