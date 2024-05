La stanca ed ossessiva narrazione della Schlein fa male al Pd e a se stessa Scrive Merlo

«C’è il rischio di una gestione solitaria, da Orlando a Guerini tutti i leader in segreteria»«C’è il rischio di una gestione solitaria, da Orlando a Guerini tutti i leader in segreteria» . corriere

Gli ultimi sondaggi politici sulle elezioni europee 2024 vedono Fratelli d'Italia come primo partito, con un aumento di consensi rispetto al 2022. Alcuni partiti non raggiungono il quorum del 4%. Giorgia Meloni è in testa anche fra i leader politici preferiti, mentre Elly Schlein non è sul podio.

