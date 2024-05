Elettra Lamborghini | Non so me la sento di mettere al mondo un figlio Adottarlo invece significa salvarlo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) La neo trentenneè stata ospite a Verissimo nella puntata di sabato 25 maggio e, intervistata da Silvia Toffanin, ha condiviso i suoi pensieri sull’ipotesi di avere un. La cantante e influencer ha spiegato così i suoi timori: “Ilmi fa paura in questo periodo, non so se me ladialun. Adottare un bambino mi dà l’ideadi“.è sempre stata propensa all’adozione e, riguardo a questo argomento, ha detto: “È un tema per cui mi batto molto e continuerò a battermi, indipendentemente se un giorno lo faccia oppure no”.Per evitare ogni tipo di allarmismo, però, ha tenuto poi a precisare che “posso comunque avere figli, non ho problemi di salute“. Quindi, chissà cosa riserverà il futuro pere suo marito, il dj olandese Afrojack (pseudonimo di Nick van de Wall), con cui è sposata dal settembre 2020.