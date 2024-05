Aborto - Non Una di Meno di nuovo in piazza a Roma contro i pro-life nei consultori | A rischio l’accesso alle strutture e la libertà di scelta

(Di domenica 26 maggio 2024) “Inon si toccano, ne vogliamo 1 ogni 20 mila abitanti.” A un mese dall’approvazione della legge che permette la presenza delle associazioni “pro” all’interno dei, Non Una di, il movimento transfemminista nato nel 2016, torna diinper dire no agli antiabortisti e agli obiettori negli spazi della salute pubblica e lo fa con diversi cortei in 25 città in Italia, tra cui anche.”Iversano in una situazione precaria da anni – spiega Serena Fredda di Non Una di, prima della partenza del corteo – la legge ne prevederebbe 1 ogni 20 mila abitanti ed invece, mediamente, ce ne sono 1 ogni 45 o 75 mila“. . La norma da poco approvata prevede che le Regioni, nell’organizzare i servizi deiprevisti dalla legge 194, possano “avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche del coinvolgimento di soggetti del terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel sostegno alla maternità”.

